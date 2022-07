Tuttosport: "Dybala, la solitudine del 10. Si allena a Torino e aspetta"

"Dybala, la solitudine del 10. Si allena a Torino e aspetta" scrive Tuttosport oggi in edicola. L'ex giocatore della Juve è ancora senza contratto

"Dybala, la solitudine del 10. Si allena a Torino e aspetta" scrive Tuttosport oggi in edicola. L'ex giocatore della Juve è ancora senza contratto e lavora a Torino per mettersi in forma, in vista della nuova stagione. Dunque, ora la Joya attende la chiamata giusta. Quella che lo può rimettere nelle condizioni di tornare protagonista da subito, di essere al centro di un progetto importante. Diverse le voci, tra Roma e Napoli, con l'Inter che resta sullo sfondo. E intanto Dybala, da solo, si allena nella 'sua' Torino e aspetta.