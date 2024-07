Prima pagina Tuttosport e la grana in casa Juve: "Thiago-Chiesa, la resa dei conti"

"Alla Continassa oggi il primo faccia a faccia tra il tecnico e l'azzurro".

Il giorno dell'incontro tra Thiago Motta e Federico Chiesa è arrivato e Tuttosport ne parla oggi nel titolo principale sul calcio proposto in prima pagina: "Thiago-Chiesa, la resa dei conti - si legge sul quotidiano -. Alla Continassa oggi il primo faccia a faccia tra il tecnico e l'azzurro".

La Juventus non toglie l'esterno dal mercato, ma intanto comincerà gli allenamenti in bianconero in attesa di sviluppi sul futuro. Il Torino sogna invece il ritorno in Italia di Robin Gosens: l'ex Atalanta e Inter è una priorità di Vanoli.