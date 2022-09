Tuttosport esalta il Napoli: "Squadra dilagante e troppo più forte, conferme sulle scelte di ADL"

E' quanto si legge sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport che esalta gli azzurri per il successo di ieri in Scozia.

"Il Napoli dilaga a Glasgow, davanti ad uno stadio appassionato e desideroso di riscattarsi dopo il 4-0 subito dall’Ajax. Niente da fare, gli azzurri sono stati troppo più forti, a conferma di quanto la squadra costruita da De Laurentiis non tema confronti e possa essere proiettata verso ogni luminoso traguardo, in Italia ed in Europa". E' quanto si legge sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport che esalta gli azzurri per il successo di ieri in Scozia.