Prima pagina Tuttosport esalta Thuram: "Gol e assist con Motta"

Intanto il Torino sta per assicurarsi un nuovo difensore dopo la partenza di Buongiorno

"Thuram, gol e assist con Motta". Parola di Lucien Favre, ex allenatore di Borussia Dortmund e Nizza che è stato intervistato da Tuttosport, le cui dichiarazioni sono state messe in rilievo in prima pagina. Tra gli acquisti del club bianconero, Khéphren Thuram a centrocampo dovrebbe essere quello a dare maggiori garanzie a Thiago Motta.

Intanto il Torino sta per assicurarsi un nuovo difensore dopo la partenza di Buongiorno, mentre l'Italia femminile batte 4-0 la Finlandia e vola a Euro 2025. Mbappé si presenta ai tifosi del Real Madrid con la camiseta blanca indosso, l'Inghilterra raccoglie le dimissioni da c.t. di Gareth Southgate dopo la seconda finale degli Europei persa.