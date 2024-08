Tuttosport - Estate paradossale per Folorunsho: rinnovo ma secca bocciatura di Conte

vedi letture

"Il mediano sta vivendo un’estate paradossale a Napoli: dopo il rinnovo fino al 2029, è arrivata la secca bocciatura da parte del tecnico"

Estate in bilico per Michael Folorunsho, che dopo aver disputato una grande stagione al Verona credeva di potersi giocare le proprie opportunità in maglia Napoli. A fare il punto sul centrocampista, che era stato ad un passo dall'Atalanta nelle scorse settimane prima dell'infortunio di Scamacca, è l'edizione odierna di Tuttosport.

"Il mediano sta vivendo un’estate paradossale a Napoli: dopo il rinnovo fino al 2029, è arrivata la secca bocciatura da parte del tecnico. L’allenatore laziale Marco Baroni l’ha già avuto alla Reggina e al Verona, adesso preme per riaverlo a disposizione. L’azzurro sogna il ritorno nel club biancoceleste, dove è cresciuto".