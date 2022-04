Tuttosport - Fabian e Zielinski tra i peggiori con la Fiorentina: lunedì uno dei due in panchina

Tra i più criticati per la sconfitta contro la Fiorentina ci sono senza dubbio Piotr Zielinski e Fabian Ruiz.

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i più criticati per la sconfitta contro la Fiorentina ci sono senza dubbio Piotr Zielinski e Fabian Ruiz. E, stando a quanto raccontato oggi da Tuttosport, con il rientro di Anguissa, uno dei due resterà in panchina nel match di Pasquetta con la Roma. Luciano Spalletti non ha ancora deciso tra i due, ma la certezza - si legge - è che il camerunese sarà titolare.