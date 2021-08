Tuttosport - Frenata per addio Ounas: non è detto che per Insigne non arrivi un'offerta

Adam Ounas ad un passo dall'addio? Non proprio. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che per l’algerino si sta aspettando, perché piace a Spalletti e non è detto che per Insigne non arrivi l’offerta dell’ultimo momento. Ounas ha pretendenti oltre al Torino che lo vorrebbe in prestito. Uno su tutti il Marsiglia, ma il club non è disposto a spendere i 14 milioni chiesti da Aurelio De Laurentiis e potrebbe arrivare al massimo ad 8 milioni. A queste cifre, l’affare non si chiuderà.