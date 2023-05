Tuttosport - Gasperini verso l'addio all'Atalanta: Roma e Napoli ci pensano

Per la prima volta dopo sette anni, Gian Piero Gasperini ha aperto alla possibilità di lasciare l'Atalanta

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Per la prima volta dopo sette anni, Gian Piero Gasperini ha aperto alla possibilità di lasciare l'Atalanta. Come riportato dal quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola, le sue parole dopo il ko subito a San Siro contro l'Inter sono state abbastanza chiare: "Il futuro? Può darsi che sia arrivato il momento... Però è una cosa che valuteremo insieme, con il solito affetto". Frasi giunte poco dopo il summit di Percassi negli Stati Uniti con Stephen Pagliuca, azionista di maggioranza del club.

Anche in casa Atalanta, dunque, si guarda al futuro. In caso di rottura con Gasp, la Dea potrebbe virare su Gerardo Seoane, ex tecnico del Bayer Leverkusen che ha vinto ben tre campionato svizzeri con lo Young Boys. Per quanto riguarda il futuro di Gasperini, invece, ci sono varie ipotesi. A cominciare dall'Atlético Madrid, passando per la Roma in caso di separazione da Mourinho ma anche per il Napoli. Gasp, sembra davvero sempre più lontano da Bergamo.