Tuttosport - Gattuso col dubbio dietro: non è da escludere la difesa a tre come in Coppa

All'andata, in Coppa Italia, il Napoli contro l'Atalanta ha cambiato il suo assetto tattico, passando per l'occasione alla difesa a tre. E, stando a quanto scritto da Raffaele Auriemma sulle colonne di Tuttosport, è un'idea a cui Rino Gattuso ha pensato anche per la sfida di oggi: "Se Koulibaly dovesse farcela, non è escluso che Ringhio riproponga lo stesso sistema difensivo, con Rrahmani e Maksimovic ai suoi lati. La ragione è sempre la stessa: il gran numero di partite che il Napoli sta giocando ogni tre giorni e le tante assenze che condizionano le scelte del tecnico".