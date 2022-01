Tuttosport - Ghoulam deve rifiatare, Spalletti studia le mosse per la viola

Con la Fiorentina in Coppa Italia Luciano Spalletti potrebbe riproporre la stessa formazione che ha battuto la Samp, con l'unica novità di Tuanzebe dal primo minuto. Questo è quanto scrive Tuttosport oggi in edicola: "Intanto Spalletti sta lavorando alla sfida contro la Fiorentina proponendo una formazione che potrebbe essere la stessa che domenica ha battuto la Sampdoria, con la sola differenza dell'inserimento di Tuanzabe dal primo minuto, così da permettere a Ghoulam di tirare il fiato, e con l'aggiunta di Lozano da utilizzare a gara in corso".

Con l'inserimento del nuovo acquisto a slittare sulla corsia di sinistra sarebbe Juan Jesus, come già accaduto nel finale di partita al Maradona contro la Sampdoria.