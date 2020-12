Tuttosport - Handanovic salva Conte: aveva lanciato una ciambella a Gattuso sull'1-0

L'analisi di Inter-Napoli da parte di Tuttosport è molto critica verso Antonio Conte e positiva per gli azzurri. Nell'articolo principale sulla partita si sottolineano alcune scelte che avrebbero portato al finale arrembante dei partenopei. "A lanciare una ciambella agli avversari, ha provveduto Conte, togliendo Lautaro e passando al 5-4-1. Probabilmente nella sua testa la mossa doveva dare scacco a Gattuso, invece ha avuto come primo sgradevole effetto collaterale il fatto che la squadra - che già era stata in balìa del giropalla avversario - si schiacciasse davanti ad Handanovic, lasciando campo libero agli avversari che, come sottolineato, non hanno pareggiato solo per sfortuna e perché hanno trovato come avversario un portiere che ha sfoderato una prestazione da raccontare ai nipotini".