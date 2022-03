Tuttosport - I due fattori che favoriscono il Napoli nella corsa con Milan e Inter

C'è da pensare soltanto al campionato, a riportare il tricolore che manca ormai da 32 anni

© foto di TuttoSalernitana.com

La forza del Napoli è la mancanza di stress, sapendo che vincere lo scudetto rappresenta un plus rispetto al reale obiettivo che è il ritorno in Champions League. Questo il pensiero di Tuttosport, che scrive così sulla corsa scudetto: "Spalletti, poi, potrebbe avere anche un minimo di esperienza in più rispetto ai suoi colleghi ( Pioli e Inzaghi ), avendo già trionfato due volte in Russia con lo Zenit San Pietroburgo. E mentre il Milan spende altre energie nella doppia semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, il coach toscano ha concesso ai suoi calciatori due giorni per una vacanza-premio che finirà oggi.

C'è da pensare soltanto al campionato, a riportare il tricolore che manca ormai da 32 anni, niente più tour de force per gli azzurri che avranno il vantaggio di allenarsi per il meglio e recupero appieno tutti quelli che stanno ritrovando la migliore condizione".