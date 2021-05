Tuttosport: "I tifosi del Napoli vorrebbero la conferma di Gattuso"

Rino Gattuso ed una conferma che i tifosi del Napoli vorrebbero secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "I tifosi se lo augurano: Gattuso ha conquistato l’affetto e la stima dei tifosi azzurri con i fatti e per i napoletani questo vale molto più di tante parole".

Queste le parole del quotidiano, che elogia la grande rincorsa del Napoli verso la Champions: "Il vero artefice della cavalcata del Napoli porta un nome ed un cognome: Gennaro Gattuso e se il Napoli un anno fa era settimo in classifica con 59 punti ed ora è terzo con 76 punti, gran parte del merito va riconosciuto proprio al tecnico che ha imparato a conoscere la squadra ed è cresciuto con essa riuscendo a tenere su il morale nei momenti-no.

Ricominciare con un altro allenatore, seppur bravo che sia (perché i nomi che circolano per l’ipotetica successione sono tutti di un certo spessore) significherebbe dare agli avversari un vantaggio acquisito con la continuità tecnica di questa stagione. Tutte variabili che il presidente del Napoli starà valutando in questi giorni".