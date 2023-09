Tuttosport - Il 2-2 col Genoa potrebbe aver acuito frizioni tra Garcia e la squadra

Rudi Garcia non sembra avere un gran feeling, almeno per il momento, con la sua squadra. Lo sottolinea anche l'edizione odierna di Tuttosport

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia non sembra avere un gran feeling, almeno per il momento, con la sua squadra. Lo sottolinea anche l'edizione odierna di Tuttosport: "Non è il pareggio, bensì la prestazione degli azzurri a preoccupare il popolo partenopeo, convinto che dopo l’inatteso ko casalingo contro la Lazio, ci sarebbe stata a Genova la tanto attesa riscossa. Così non è andata e quel 2-2 potrebbe avere acuito qualche frizione che si è venuta a creare tra i calciatori ed il tecnico Garcia".