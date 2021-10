Tuttosport - Il Governo ha dato un'arma in più al Napoli per difendere il primo posto

Dalla prossima giornata di campionato in Italia sarà consentito l'accesso agli stadi per il 75% della capienza e per il Napoli sarà "un’arma in più per difendere il primo posto", come scrive Tuttosport: "Il Napoli sta per averlo dal Governo. In virtù del nuovo decreto, è stato ampliato a 41mila il numero dei biglietti che potranno essere messi in vendita per la sfida contro il Torino, grazie all’allargamento della capienza fino al 75% per gli impianti all’aperto".