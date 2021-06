Tuttosport - Il Milan può offrire la Champions a Zaccagni: sorpasso al Napoli

Ora è il Milan la squadra che punta dritto a Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona che era stato molto vicino al Napoli lo scorso gennaio. Dopo quello che è successo ad Eriksen durante Danimarca-Finlandia, il futuro sportivo in Italia del danese è in forte dubbio. Per questo motivo, l'Inter è alla ricerca sul mercato di un nuovo trequartista e in queste ore sta diventando sempre più calda la pista che porta ad Hakan Calhanoglu.

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan ha già pronta comunque l'alternativa al turco, vale a dire Mattia Zaccagni del Verona, che ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Il giocatore piace da diverso tempo anche al Napoli, ma i rossoneri, a differenza dei partenopei, possono offrirgli la possibilità di giocare in Champions League. Per abbassare la parte cash, il Diavolo punta ad inserire una contropartita tecnica.