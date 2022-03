Tuttosport - Il Milan taglia ingaggi e imita il Napoli: ADL-Elliott così diversi così uguali

De Laurentiis ed il fondo Elliott, così diversi così uguali, scrive quest'oggi Tuttosport in un focus sui proprietari delle due squadre

De Laurentiis ed il fondo Elliott, così diversi così uguali, scrive quest'oggi Tuttosport in un focus sui proprietari delle due squadre che domani scenderanno in campo al Maradona. Una delle ultime figure del proprietario contro il primo hedge fung globale: ADL è quasi sempre presente in tribuna, nelle assemblee di Lega, ha contatti diretti con squadra e tecnico mentre la famiglia Singer s'è vista in poche occasioni col figlio Gordon, le visite sono rare così come le parole sul Milan. Gli approcci mediaticament esono opposti, ma le gestioni hanno punti di contatto nell'oculatezza delle scelte: Elliott ha imposto una sforbiciata al monte ingaggi a Milanello e ADL fa lo stesso anche a costo di perdere alcuni elementi: il Milan ha perso Donnarumma, Calhanoglu, tra poco Kessie, il Napoli tra poco saluterà Insigne. Il Napoli ha i conti in ordine, il Milan spera di avvicinarsi a questo traguardo.