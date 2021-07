Tuttosport - Il Napoli acquisterà un mediano 'che copra tutto il campo' solo cedendo un big

"Il rinforzo a centrocampo serve come il pane, da subito, ma nel Napoli permane la necessità di vendere per poi acquistare". Lo ribadisce l'edizione odierna di Tuttosport all'indomani delle brutte notizie per l'infortunato Diego Demme: "Vendere un pezzo da 90 come Fabian Ruiz e dal quale incassare 50 milioni, 20 dei quali da destinare all’acquisto di un mediano che “copra tutto il campo”, così come indicato da Spalletti. Solo in questo modo il club provvederà ad acquistare un rinforzo"