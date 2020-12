Tuttosport: "Insigne pennella, Gattuso se la gode"

Insigne pennella, Gattuso se la gode. Così titola Tuttosport su Crotone-Napoli, con il quotidiano che analizza il grande impatto del numero 24 nella vittoria degli azzurri allo Scida: "Tutto facile o quasi per il Napoli di Gennaro Gattuso contro un Crotone che per mezz’ora ha giocato alla pari contro Insigne e compagni. Ed è il capitano di Gattuso il migliore dei suoi con una super prestazione con gol, assist, giocate di alta classe e tanta corsa ad inseguire gli avversari. Gattuso si affida a Petagna per la prima volta terminale d’attacco che in apertura spara su Cordaz.

A centrocampo Demme non è solo il metronomo della mediana ma dà sempre una alternativa di passaggio ai compagni e sgrava Zielinsky dal dover correre troppo".