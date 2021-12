Tuttosport - Insigne verso l'MLS, ma non solo: la grande fuga dalla Serie A

"Il grand hotel Italia è diventato un albergo a ore. All’ingresso porta girevole, gente che va e gente che viene, restano i vecchi clienti, alcuni oltre l’età logica per un atleta ma meglio così che niente. La serie A non è più una stazione d’arrivo, la meta sognata dai calciatori di ogni parte dl mondo, il migliore teatro per le proprie esibizioni". Scrive così Tony Damascelli nel suo editoriale per l'edizione odierna di Tuttosport:

"Oggi ci aggrappiamo a Ibrahimovic e Dzeko, Ribery e Pandev, soltanto Vlahovic stuzzica progetti di allegria, per il resto è allergia alla Serie A, molti hanno preparato i bagagli, il ragazzo di Frattamaggiore sogna la casetta in Canada, Lorenzo Insigne è l’emigrante milionario ma ci sono altri in lista, Kessie si è stancato del rossonero, De Ligt va dove lo porta Raiola, Morata piace a Xavi per il nuovo Barcellona, Dybala sfoglia la sua margherita personale, firmo o non firmo, amo o non amo, gioco o non gioco, Belotti potrebbe accompagnare Insigne verso le Americhe, Handanovic lascia la porta dei campioni, Luis Alberto non è gradito a Sarri, Strakosha e Reina in due non ne fanno uno".