Tuttosport: "Juve a -30? Ma vogliono mandarla in Serie B?"

"Tira una brutta aria a Roma. Gelida e ficcante". A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che soffermandosi sull'intricata vicenda giudiziaria che ha colpito la Juventus sottolinea come, dalle parti della Procura federale, soffino "venti che non promettono nulla di buono". Venti che potrebbero portare il club bianconero "al Polo Nord: da meno 15 a forse anche più del doppio! Un salto del gambero che potenzialmente la porterebbe alle soglie della zona rossa: quella che separa la Serie A dalla Serie B per l’anno successivo". Il titolo scelto dal quotidiano è in questo senso icastico: "Vogliono mandare la Juve in Serie B?".