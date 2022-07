Tuttosport - Juve, guaio Pogba: Fabiàn è stato offerto ai bianconeri nelle scorse settimane

"Pogba sdoppia il mercato: Paredes o Milinkovic. Occhio a Fabian Ruiz" scrive Tuttosport sul mercato della Juventus.

In caso di stop breve del francese, i bianconeri tenteranno il colpo Paredes dal PSG ma prima bisogna piazzare Arthur, richiesto dal Valencia. In caso di stop lungo da parte del Polpo, la Juve potrebbe tentare un colpo importante come ad esempio quel Milinkovic-Savic che da anni piace ai bianconeri.

La Lazio potrebbe cederlo ma sul Sergente c'è anche lo United, che è in vantaggio. E occhio a Fabian Ruiz: rinnovo in salita con il Napoli, il giocatore è stato proposto alla Vecchia Signora nelle scorse settimane.