Tuttosport - Koulibaly convocato per Coppa d'Africa, ma il Napoli non darà parere medico positivo

Kalidou Koulibaly è fermo dal 1 dicembre, quando si infortunò contro il Sassuolo. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport ripercorrendo il suo dicembre difficile, fa sapere che il medico sociale Raffaele Canonico non darà parere positivo alla sua partenza per la Coppa d'Africa, anche se il Napoli non potrà comunque opporsi al suo viaggio in Camerun.