Tuttosport - Kumbulla, c'è un problema insormontabile per il passaggio al Napoli

Di nomi per il ruolo di difensore centrale ne girano tanti, qualcuno praticabile altri no. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che esclude il passaggio in azzurro di Marash Kumbulla: “Il 21enne italo-albanese, a lungo inseguito dal Napoli quando era al Verona, potrebbe essere la soluzione ottimale proprio per la sfida alla Juventus.

C’è un solo problema, probabilmente insormontabile: il club giallorosso, a - 6 dalla Champions, preferirebbe cedere in prestito Kumbulla al Torino piuttosto che ad una diretta concorrente per un posto nell'Europa che conta" spiega il quotidiano