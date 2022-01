Tuttosport - L'Aia smentisce il Milan: nessuna scusa ufficiale per l'errore di Serra

L'Aia smentisce il Milan. Titola così l'edizione odierna di Tuttosport sulla questione dell'arbitro Serra: "Nella giornata di ieri è rientrata anche un'indiscrezione che si era diffusa nella serata di lunedì dagli spogliatoi di San Siro. Quella relativa alle scuse che l’Aia avrebbe rivolto immediatamente al Milan dopo l’errore di Serra. Un intervento apparso da subito piuttosto insolito per una ragione abbastanza ovvia: dopo una mossa simile, l'Associazione italiana arbitri avrebbe dovuto iniziare a chiedere scusa a ogni squadra dopo ogni abbaglio evidente di un direttore di gara, per di più a pochi minuti dal fischio finale della partita. Infatti ieri l’Aia ha precisato che non era stata formulata alcuna scusa ufficiale a nome dell’associazione.

Negli spogliatoi di San Siro è successo che, dopo Serra, anche i suoi collaboratori (guardalinee e quarto uomo) si sono uniti al dispiacere espresso dall'arbitro con la sua mimica chiarissima sul prato di San Siro. E lo stesso ha fatto, con parole a titolo personale perfettamente comprensibili nella situazione che si era venuta a creare, Andrea Gervasoni, vice commissario della Can A e B, quindi il numero 2 dopo Rocchi.