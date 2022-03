Tuttosport - La carica dei tifosi per sfatare il tabù: sarà sold out con l'Udinese

La carica dei tifosi per sfatare il tabù Maradona, dove la squadra ha raccolto meno che in trasferta.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

La carica dei tifosi per sfatare il tabù Maradona, dove la squadra ha raccolto meno che in trasferta. Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Gli azzurri non saranno soli: oggi sarà esposto ai botteghini il cartello sold out. leri il Napoli si è potuto allenare quasi al completo, con soli tre assenti.

Malcuit ha svolto lavoro in palestra, terapie per portiere Meret , così come per Petagna : per lui una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il rientro è previsto per la sfida con la Roma del 16 aprile".