Tuttosport - La soluzione migliore per la difesa può essere Gatti del Frosinone

Il Napoli a caccia di un difensore di piede sinistro dopo l'addio di Kostas Manolas. A fare il punto della situazione sulla questione centrale è l'edizione odierna di Tuttosport: "Szalai , Casale e Gatti potrebbero essere i più praticabili, se il patron De Laurentiis si convincerà ad effettuare un acquisto, invece di chiedere prestiti con diritto di riscatto. L'ungherese Attila Szalai tesserato con il Fenerbache è un classe 1998 ed accetterebbe di buon grado il trasferimento al Napoli, ma il suo club ha chiesto 20 milioni trattabili, una cifra non alla portata delle casse del club azzurro. Nicolò Casale 23 anni del Verona potrebbe essere un altro tra i profili più performanti tra quelli seguiti dallo staff mercato di Cristiano Giuntoli , se solo la società scaligera non chiedesse 20 milioni di euro per il suo cartellino. Cifra improponibile per qualsiasi tasca.

Gira e rigira, la soluzione migliore nel rapporto qualità-prezzo potrebbe essere quella di Federico Gatti. Il difensore centrale del Frosinone è stata una grandissima intuizione dell’amministratore delegato Guido Angelozzi che lo ha preso la scorsa estate dalla Pro Patria per la modica cifra di 175mila euro e oggi chiede non meno di 10 milioni, mentre il ds Giuntoli al momento si è fermato a 5 milioni di euro".