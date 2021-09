Tuttosport lancia il Napoli per lo scudetto: "Se vince ancora non potrà più nascondersi"

Dopo il grande avvio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti, in tanti avanzano la candidatura degli azzurri per lo scudetto. Anche secondo Tuttosport il sogno non è impossibile, a maggior ragione se dovesse battere la Sampdoria stasera: "Battendo la Sampdoria oggi a Genova, il Napoli scavalcherebbe l’Inter per guardare tutti dall’alto in basso. La partenza super (4 vittorie in altrettante partite giocate) lascia ben sperare e adesso la squadra di Spalletti è chiamata alla prova del 9 per dare un segnale chiaro a tutta la Serie A: vincendo la quinta gara consecutiva, non si potrebbe più nascondere".