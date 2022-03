Tuttosport - Lo sfogo di Spalletti è figlio della delusione di chi pensava che non lo fermasse più nessuno

Il Napoli ha fatto tutto ciò che poteva fare per vincere lo scontro diretto con il Milan? Se lo chiede l'edizione odierna di Tuttosport

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha fatto tutto ciò che poteva fare per vincere lo scontro diretto con il Milan? Se lo chiede l'edizione odierna di Tuttosport. "Sicuramente no - si legge sul quotidiano piemontese che dà la sua risposta - e Spalletti, che dopo la gara dell'Olimpico si era scagliato contro chi aveva definito il Napoli formazione senza carattere, ieri sera ha fatto intendere che la sua squadra ha difettato nella gestione della tensione. [...] Quello di Spalletti ha dato la sensazione di essere uno sfogo figlio della delusione di chi pensava che, dopo la rimonta in casa della Lazio, il Napoli non lo fermasse più nessuno".