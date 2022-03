Tuttosport - Lozano deve riscattare una stagione costellata di infortuni

Hirving Lozano mercoledì notte giocherà l'ultima partita col Messico, contro El Salvador, poi farà ritorno in Italia.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hirving Lozano mercoledì notte giocherà l'ultima partita col Messico, contro El Salvador, poi farà ritorno in Italia. L'arrivo a Napoli è previsto per venerdì, giusto in tempo per la rifinitura pre-Atalanta, e "soltanto sabato Luciano Spalletti deciderà se schierarlo da titolare per riscattare nelle ultime otto gare una stagione costellata di infortuni". A scriverlo è Tuttosport.