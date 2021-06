Tuttosport - Mendes non è agente Gattuso: al Napoli già c'era un suo giocatore

Si dice che Gennaro Gattuso abbia avuto contrasti con la Fiorentina a causa di Jorge Mendes, quello che sarebbe (non sulla carta) il suo procuratore, in quanto voleva calciatori della sua scaderia. Per Tuttosport non è così e per difenderlo tira in ballo anche un calciatore del Napoli:

"Rino Gattuso fa l’allenatore da otto anni. In questo periodo, nessun giocatore della scuderia di Jorge Mendes è stato preso su sua indicazione, dal club di cui era dipendente il campione del mondo: Faouzi Ghoulam l’ha trovato al Napoli e André Silva al Milan. Anche perché Jorge Mendes non è il procuratore di Rino Gattuso, semmai un amico, ma questo è un altro paio di maniche".