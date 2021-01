Tuttosport - Milik-Juve in estate? C'è un piano di Paratici con gli 'amici' del Marsiglia

L'edizione odierna di Tuttosport, in apertura, parla di uno scenario di mercato che potrebbe vedere Milik nuovamente in Serie A. Dopo i tentativi fatti in estate dalla Juventus per convincere De Laurentiis, in casa bianconera Paratici ha sempre tenuto le antenne dritte. I bianconeri hanno almeno due vie per riprovarci: nell'accordo tra i francesi e i partenopei - a differenza di quanto vociferato nei giorni scorsi - non esistono veti per il suo ritorno in Italia in futuro. A questo c’è da aggiungere l’ottimo rapporto tra la Juventus e il Marsiglia, in particolare dei due direttori sportivi Paratici e Longoria, che tra le varie esperienze italiane ha lavorato anche nel settore scouting della Juventus. Tra le varie eventualità previste dall’articolato accordo, c’è anche quella che il Marsiglia, senza Champions, non riesca a portare a termine l’acquisto di Milik. In quel caso il polacco tornerà a Napoli, ma stavolta accompagnato da una abbordabile clausola rescissoria da 12 milioni.