Prima pagina Tuttosport: "Napoli horror show. Le sberle di Conte"

Il Napoli comincia la Serie A con una prestazione inaccettabile e Antonio Conte fa mea culpa nel post-sconfitta con l'Hellas Verona

È arrivato il momento di esordire anche per la Juventus. "Tutti per Thiago", intitola a centro pagina Tuttosport: tra l'entusiasmo di pubblico e giocatori, stasera appuntamento alle 20.45 per il debutto in campionato contro il Como. Mentre il mercato sta per decollare con Giuntoli pronto a chiudere Koopmeiners.

