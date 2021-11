Tuttosport - Napoli imbrigliato e troppo lezioso: così cade nella trappola di Colantuono

Non è stato un Napoli spettacolare quello visto ieri all'Arechi contro la Salernitana, brava a tenere bassi i ritmi della partita. Una trappola in cui gli azzurri cadono, come analizza Tuttosport: "Imbrigliato, a volte troppo lezioso, il Napoli, così, cade nella trappola preparata dal granata, senza mai dare l’impressione di poter fare qualcosa in più per cambiare il corso degli eventi":