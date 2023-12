Tuttosport - Napoli rampante e sfortunato, ma che prova di forza dell'Inter

Parte così l'analisi di Napoli-Inter a opera di Tuttosport, che nell'edizione odierna si esprime anche sulla sfortuna degli azzurri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Tant'è, l'Inter risponde inequivocabilmente presente. Manda un messaggio a caratteri cubitali alla Juventus, ad Allegri, ai naviganti tutti: noi non si molla niente". Parte così l'analisi di Napoli-Inter a opera di Tuttosport, che nell'edizione odierna si esprime anche sulla sfortuna degli azzurri:

"Non si mollano i punti al Maradona, innanzitutto: sia pure contro un Napoli comunque rampante e sfortunato (quella traversa di Politano sullo 0-0…). E non si molla il primo posto in classifica, di conseguenza. L'esserselo ripreso proprio ieri dopo una notte d'attesa, non è un dettaglio, visto che la vittoria è arrivata: 1) in trasferta; 2) in un big match; 3) subito dopo una sfida di Champions; 4) con la difesa improvvisata; 5) con due gol di centrocampisti, prima che insaccasse anche Thuram, a significare che c'è pure un centrocampo-bomber a disposizione, all'occorrenza".