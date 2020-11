Tuttosport: "Nazionali hanno riconsegnato a Gattuso calciatori scarichi, Insigne in primis"

Le Nazionali hanno anche riconsegnato a Gattuso calciatori scarichi fisicamente e forse mentalmente. Questa una delle chiavi di letture di Tuttosport per la prestazione insufficiente di alcuni azzurri contro il Milan.

"In primis Insigne. Tre partite giocate in 7 giorni (Polonia, Bosnia e Milan) per complessivi 180 minuti e domenica sera il capitano non ha avuto la stessa verve mostrata in Nazionale. Idem per Fabian Ruiz, protagonista di tre gare in 8 giorni, due con la Spagna e poi quella contro il Milan che ha evidenziato un chiaro appannamento. Ma anche Di Lorenzo, Koulibaly, Mertens e Lozano, tutti protagonisti della settimana in nazionale, non sono riusciti ad esprimersi come sanno. Soprattutto nell’aspetto motivazionale".