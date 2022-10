Tuttosport - Né Osimhen né Kvaratskhelia: nel Napoli c'è un solo protagonista assoluto

Il Napoli vola, in campionato e in Champions League, trascinato da Osimhen, Kvaratskhelia e tutti gli altri. Il protagonista assoluto è un altro

Il Napoli vola, in campionato e in Champions League, trascinato da Osimhen, Kvaratskhelia e tutti gli altri. Il protagonista assoluto è un altro, secondo Tuttosport: "Alla fine si torna sempre lì: è davvero un errore, al confine dell’ingiustizia tecnica e analitica, discutere di questo Napoli con la “reducito a unum” di un protagonista qualsiasi. Sia egli l’inarrestabile Osimhen o l’affascinante Kvaratskhelia . Quel che conta è l’insieme dei fattori: ciò che ha portato il Napoli a completare questa incredibile striscia di 13 vittorie consecutive. Anzi, no: un protagonista assoluto c’è e si chiama Luciano Spalletti".