Tuttosport - Nessun big a gennaio: due profili giovani per sostituire Manolas

Tanti nomi accostati al Napoli per la sostituzione di Kostas Manolas. Secondo quanto riferisce il quotidiano Tuttosport, non arriverà nessun big costoso ma verranno fatte solo operazioni in prestito. Nel mirino Federico Gatti del Frosinone e Nicolò Casale del Verona, i quali pare siano di gradimento anche a Spalletti. Il problema sarà convincere i presidenti Stirpe e Setti ad accettare la formula con il semplice diretto di riscatto con prestito oneroso.