Tuttosport - Nessun messaggio sbagliato sul Torino, Spalletti rinvia il turnover al Milan

E' sbagliato pensare di aver vinto già lo scudetto , è il concetto di Luciano Spalletti su cui - secondo Tuttosport - sta costruendo le fortune di una squadra imbattibile. E bisogna pensarlo fino a quando le inseguitrici non avranno margini per poter pensare ad una clamorosa rimonta: " Le date sono ballerine, anche se la più probabile resta quella del 30 aprile, derby casalingo contro la Salernitana, vale a dire tra sole 6 giornate. Sempre che le avversarie continueranno ad avere lo stesso andamento altalenante ed il Napoli non sarà distratto dalle emozioni che umanamente la Champions procurerà.

La cautela di Spalletti che si traduce sempre in atti concreti. Primo su tutti: evitare quei turnover che potrebbero dare alla squadra la sensazione di scarsa importanza per la sfida che si va ad affrontare. Con questa logica sta guidando gli allenamenti che porteranno il Napoli domani al match con il Torino. Per riposarsi ci saranno le due settimane di stop a causa delle Nazionali ed il turnover (sempre ragionato) verrà applicato nella gara del 2 aprile, in campionato, con il Milan".