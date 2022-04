Tuttosport - Niente sfida da ex per Di Lorenzo: non ce la fa per l'Empoli

Si allena ancora da solo, Giovanni Di Lorenzo. Con un lavoro personalizzato, ad hoc, per guarire dal suo infortunio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si allena ancora da solo, Giovanni Di Lorenzo. Con un lavoro personalizzato, ad hoc, per guarire dal suo infortunio. Migliora, sì, ma per l'Empoli non sarà ancora pronto. Chissà se sarà convocato, ma secondo Tuttosport è certo che non scenderà in campo in quella che per lui è una gara da ex molto sentita.