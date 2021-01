Tuttosport - Osimhen guarito, solo la mano è intorpidita: oggi si decide per Verona

Victor Osimhen è guarito dal Covid-19 e l'edizione odierna di Tuttosport racconta i mesi difficili vissuti dal calciatore. Dopo ben 16 partite saltate e ventuno giorni in isolamento estremo come la profilassi da Covid 19 richiede, ieri ha ricevuto finalmente una buona notizia, ovvero il tanto atteso tampone negativo. Era a Castelvolturno il nigeriano, ad allenarsi sempre in isolamento e con il consenso dell’Asl, ma finalmente calcando il manto verde di un campo da calcio. La notizia di ieri è stata una liberazione per il ragazzo. E’ guarito dal suo infortunio e le lunghe corse gli hanno facilitato la vascolarizzazione al braccio che ha ripreso sensibilità. Resta da mettere a posto solo la mano, ancora oggi intorpidita, ma è poca roba e il tempo da recuperare sconfinato. Da oggi, se Gattuso dovesse trovarlo in buona condizione, potrebbe portarlo in panchina già a Verona, ma l’obiettivo è essere disponibile per la sfida di Coppa Italia contro lo Spezia.