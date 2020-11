Tuttosport - Osimhen in dubbio per il Milan: Gattuso pensa al sostituto che non è (solo) Petagna

Rischia di slittare a domani il rientro in Italia di Victor Osimhen, ko in Nazionale e alle prese con un problema alla spalla. L'attaccante nigeriano sta aspettando l'esito di un tampone e in Italia sarà sottoposto a un altro test. Col Milan potrebbe recuperare grazie a una puntura antidolorifica, ma Gattuso - scrive Tuttosport - pensa alle alternative. Oltre a Petagna, suo naturale sostituto, l'altra idea è quella di restituire Mertens al suo ruolo naturale di centravanti, magari con Elmas alle sue spalle.