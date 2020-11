Tuttosport - Osimhen in panchina col Bologna: Gattuso sta pensando di cambiare modulo

Le critiche e le difficoltà avute col Rijeka starebbero spingendo Gattuso a cambiare modulo, domani, col Bologna, tornando al vecchio caro 4-3-3. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, secondo cui l'idea dell'allenatore del Napoli sarebbe quella di puntare su Mertens, Insigne e Politano come attaccanti. Dunque, iniziale panchina per Osimhen, out anche in Europa League perché infortunato. L'attaccante nigeriano entrerebbe a gara in corso come arma in più a disposizione dell'allenatore per vincerla.