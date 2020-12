Tuttosport - Osimhen, uno sfilacciamento del tendine dà fastidio: i tempi di recupero

Come sta Osimhen? Quando rientrerà in campo? Prova a rispondere il quotidiano Tuttosport oggi in edicola secondo cui la lussazione alla spalla destra hanno provocato come conseguenza uno sfilacciamento del tendine che permette di alzare il braccio. Non è ancora possibile sapere quando tornerà in campo, una prima verifica verrà effettuata dopo le feste natalizie.