Tuttosport - Ospina scalpita in vista dell'AZ, Gattuso ha già delineato il centrocampo

Gattuso allo studio delle misure da adottare per superare l'ostacolo AZ, gara cruciale per continuare a coltivare le speranze di superare la fase a gironi di Europa League. Come riportato questa mattina da Tuttosport, il ritorno di Ospina sembra ormai imminente. Pronto a tornare titolare - si legge - anche Bakayoko, che potrebbe essere affiancato a centrocampo da Lobotka.