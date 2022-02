Tuttosport - Perché Spalletti sta pensando anche ad Anguissa per l'Inter

André-Frank Zambo Anguissa è tornato a Napoli, ma chiaramente per capire se sarà titolare o meno con l'Inter bisognerà verificare le sue condizioni dopo le tante partite in Coppa d'Africa e il lungo viaggio intercontinentale. Stanislav Lobotka e Fabian Ruiz, inoltre, hanno dato garanzie nelle ultime partite, per cui il camerunese è in dubbio. C'è un motivo specifico, però, per il quale Luciano Spalletti starebbe pensando all'ex Villarreal nonostante la stanchezza:

"Sul lato mancino sistemare Anguissa (con Fabian Ruiz o Lobotka in mediana), così da garantire una tenuta maggiore lì dove l’Inter, con Dumfries e Barella , risulta essere più travolgente", si legge sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport.