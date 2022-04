Tuttosport punta sul Napoli: "È quella che sta meglio, un solo dubbio sulla tenuta degli azzurri"

Questo il pensiero di Tuttosport che nella sua edizione odierna analizza la volata finale.

Il Napoli è la squadra che sta meglio di quelle in lotta per lo scudetto: questo il pensiero di Tuttosport che nella sua edizione odierna analizza la volata finale.

"Delle tre, quella che sta meglio è il Napoli e non è un effetto ottico dato dalla vittoria di Bergamo: nelle ultime 10 giornate, la squadra di Spalletti ha infatti raccolto 4 punti in più del Milan (pur perdendo lo scontro diretto, per giunta in casa...) e addirittura 9 in più dell'Inter. Proprio il ko con i rossoneri al San Paolo pone comunque più di un dubbio sulla tenuta di Insigne e compagni quando le pressioni legate allo sprint scudetto diverranno insostenibili".