Tuttosport: "Qual è la vera Juve, quella pallida di Napoli o quella vista in Svezia?"

"In medio stat Juventus. Non c'entra Aristotele ma c'è da capire quale sia la vera Juventus di questo settembre, non quella contro l'Empoli e nemmeno la squadra pallida di Napoli, forse quella vista in Svezia?". Inizia con quest'interrogativo l'analisi di Tony Damascelli sulla partenza altalenante della Juventus di Allegri, tra campionato e Champions League, con un bottino finora di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. "Allegri dovrà scegliere un disegno che meglio protegga la fase difensiva perché la Juventus vista finora si presta ad affanni non corretti e paga un conto eccessivo per le gaffes del suo portiere. La vittoria di Malmoe dovrebbe aver chiarito le idee all'allenatore livornese, che non potrà e non dovrà ricorrere a nuovi esperimenti da piccolo chimico", prosegue il suo commento su Tuttosport in vista del big match di domenica col Milan.