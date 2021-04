Tuttosport - Quattro vittorie e un pareggio: per la Champions servono 13 punti

In casa Napoli si fanno i conti: quanto manca per ottenere il pass per la prossima edizione della Champions League? Secondo Tuttosport, serviranno 13 punti in cinque partite, ossia quattro vittorie e un pareggio. Cagliari, Udinese, Verona in casa, Benevento e Fiorentina in trasferta: il traguardo è alla portata, ma di certo non saranno gare facili contro squadre invischiate nella lotta salvezza.