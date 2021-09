Tuttosport - Questi i possibili quattro cambi annunciati da Spalletti

Luciano Spalletti ha annunciato quattro cambi nella formazione che affronterà lo Spartak Mosca in Europa League. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, tra i pali dovrebbe tornare Meret, Manolas prendere il posto di Rrahmani mentre Elmas dovrebbe far rifiatare Fabiàn e piazzarsi in mediana accanto ad Anguissa. In avanti spazio a Lozano o Ounas a destra con Politano inizialmente in panchina.